Sahte belgeyle turistik adaya giden Türk kadını tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesine komşu Leros Adası'na giden 25 yaşındaki Türk kadınının Yunanistan polisi tarafından sahte belgeler bulundurmak suçundan gözaltın alındığı belirtildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 15:06, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 15:07
Muğla'nın Bodrum ilçesine komşu Leros Adası'na giden ve Yunan polisinin evraklarını kontrol ettiği 25 yaşındaki Türk vatandaşı kadının evraklarında sahtecilik olması nedeniyle gözaltın alındığı belirtildi. Leros Adası Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve adada tek başına bulunan genç kadının sorgulamasının devam ettiği belirtildi, adı açıklanmadı.