Mersin Merkezli Operasyonda 182 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 182 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 128'inin tutuklandığını açıkladı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, özel harekat ve drone destekli operasyonlar 217 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları ve Kapsamı

Operasyonlar Mersin merkezli olmak üzere Adana, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Afyon, Ağrı, Aksaray, Ankara, Aydın, Bitlis, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Muş, Uşak, Yalova, Gaziantep ve Osmaniye illerinde gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerden:

128'i tutuklandı ,

, 40'ı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Operasyonlar kapsamında çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle enselerindeyiz."Başta Mersin Valiliği, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polisler olmak üzere katkı sunan tüm birimlere teşekkür edildi.