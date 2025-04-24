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Millet can derdinde onlar hırsızlık peşinde

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, deprem sırasında vatandaşların terk ettiği binaya giren iki kadın hırsızlık girişiminde bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 16:10, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 16:10
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Millet can derdinde onlar hırsızlık peşinde

İSTANBUL'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Sultangazi'de iki kadın, vatandaşların panikle terk ettiği binaya hırsızlık amacıyla girdi. Eşyalarını almak için evine dönen bir bina sakini tarafından fark edilen şüpheliler, binadan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem Sırasında Meydana Gelen Hırsızlık Girişimi

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Eski Habipler Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından binaları terk eden vatandaşlar, can güvenliği nedeniyle sokaklara döküldü. Bu sırada iki kadın, boş kalan bir binaya girerek zemin kattaki daireleri kontrol etmeye başladı. Eşyalarını almak için evine dönen bina sakini, iki şüpheliyi fark etti. Kadınlara ne yaptıklarını sorduğunda, şüpheliler "Biz Aynur ablaya geldik" şeklinde yanıt verdi. Ancak bina sakini, apartmanda bu isme sahip birinin yaşamadığını belirterek dışarıda olan daire sahibine haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine iki kadın hızla binayı terk etti.

O anlar ise, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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