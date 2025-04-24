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Aile Bağlarını Güçlendiren Yeni Proje Duyuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı' ile aile bağlarını güçlendirecek pek çok desteğin sunulduğunu belirterek, "Rehberlik, danışmanlık, hukuki destek, ebeveyn eğitimi ve gençlik çalışmaları bu programın sadece bir parçası. Derneklerimizi, STK'larımızı, vatandaşlarımızı 15 Mayıs'a kadar bu programa başvurmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 16:40, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 16:58
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Aile Bağlarını Güçlendiren Yeni Proje Duyuruldu

Bakan Göktaş, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı' ile ilgili sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı. Bakan Göktaş, mesajında, "Kıymetli vatandaşlarımız, aile, hepimiz için güven, sevgi ve dayanışmanın yuvasıdır. Nerede yaşarsak yaşayalım, bizi birbirimize bağlayan en güçlü bağdır. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ettik." dedi.

Programın Kapsamı ve Katılım Çağrısı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından başlatılan 'Aile ve Sosyal Destek Proje Programı' ile aile bağlarını güçlendirecek pek çok destek sunuluyor: Rehberlik, danışmanlık, hukuki destek, ebeveyn eğitimi ve gençlik çalışmaları bu programın sadece bir parçası. Derneklerimizi, STK'larımızı, vatandaşlarımızı 15 Mayıs'a kadar bu programa başvurmaya davet ediyoruz.Bakan Göktaş, "Gelin, ailemizi birlikte güçlendirelim, geleceğe sağlam adımlarla yürüyelim. Unutmayalım: aile güçlü olursa, biz de güçlü oluruz" ifadelerini kullandı.

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