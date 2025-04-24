Bakan Memişoğlu: Sağlık sektörü, Türkiye'nin lokomotifi olabilecek bir sektör

Memişoğlu, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EXPOMed Eurasia Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı olarak her türlü üreticiye destek vermeye çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin dünya çapında üstün insan gücüne sahip olduğunu ve buna her zaman güvendiğini ifade etti.

Türkiye'nin Sağlık Altyapısı ve Üretim Gücü

Memişoğlu, Türkiye'nin bilişim altyapısından fiziki altyapıya, teknoparklardan teknoloji üretimine kadar her türlü güce sahip olduğunu dile getirdi. Türkiye'de lojistik maliyetin düşük olduğunu belirten Memişoğlu, "Bugün dünyaya baktığınız zaman hem kalite hem fizibilite hem maliyet anlamında dünyanın örnek ülkelerinden bir tanesiyiz." şeklinde konuştu. Türkiye'nin hem maliyeti düşük hem de kalitesi yüksek ürünler üretebildiğini vurguladı.

Sağlıkta Üretim ve Yatırım İmkanları

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak "Üreten Sağlık" dediklerini ve sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceğini belirtti. Dünya genelinde sağlık sektöründe kapanma şansı olmadığını ifade ederek, sağlıkta geliştirilen her şeyin ülke dışına da satılabileceğini söyledi. Memişoğlu, Türkiye'nin dış yatırımcılar için güvenilir bir ülke olduğunu ve dışarıdan gelecek yatırımcıların rahatlıkla yatırım yapabileceği bir ortam sunduklarını belirtti.

Üreticinin Heyecanı ve Sağlıkta Yenilikçilik

Bakan Memişoğlu, dünyanın sağlıkta kimyasaldan biyolojiye, maddeden enerjiye doğru bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Bilişim olmadan cihaz üretmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, Türkiye'de 2014'ten beri toplanan verilerin en akıllı sistemlerle donatıldığını belirtti. Üreticilerin heyecanını ve gözlerindeki pırıltıyı gördüğünü ifade eden Memişoğlu, bu heyecanı finansal olarak da destekleyeceklerini söyledi.

Kalp Akciğer Makinesi Tanıtımı

Memişoğlu, hayvan deneyleri tamamlanmış ve klinik çalışmaya geçilecek olan ASELSAN mühendislerinin ve Türk hekimlerinin analiz ettiği Kalp Akciğer Makinesi'nin ön tanıtımını yaptı. Kalp Akciğer Makinesi'nin en zor cihazlardan biri olduğunu ifade eden Memişoğlu, hastanelere yerli üretilmiş cihazları alacaklarını belirtti. Türkiye'nin sağlık üretiminde farklı bir konuma geleceğini vurguladı.Konuşmanın ardından EXPOMed Eurasia Fuarı'nın açılışını yapan Memişoğlu, ASELSAN tarafından başlatılan ve TÜSEB desteğiyle sürdürülen Kalp Akciğer Makinesi'nin ön tanıtımını gerçekleştirdi. Açılışa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve çok sayıda kişi katıldı.