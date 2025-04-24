THY'den İç Hat Uçuşlarında Yeni Tavan Fiyat
Türk Hava Yolları, iç hat uçuşlarındaki tek yön ve aktarmasız biletlerin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 17:41, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 17:41
Türk Hava Yolları (THY), 30 Nisan'a kadar iç hat uçuşlarda, tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatının 2 bin 850 lira olarak belirlendiğini bildirdi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Nisan 2025 tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2 bin 850 lira olarak belirledik." ifadesini kullandı.