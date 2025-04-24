6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?

İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6,2'lik deprem, megakentte her ilçede farklı büyüklükte hissedildi. Deprem en çok Beylikdüzü ilçesinde hissedilirken, en az Şile'de hissedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) haritası depremin ne kadar etkili olduğunu da ortaya koydu. Harita üzerinde depremin etkili olduğu yerler daha sıcak görüldü.

İşte İstanbul'un ilçelerinde hissedilen depremin şiddeti:

Arnavutköy - 4,6

Ataşehir - 4,5

Avcılar - 5,9

Bağcılar - 4,8

Bahçelievler - 4,8

Bakırköy - 4,9

Başakşehir - 4,9

Bayrampaşa - 4,5

Beşiktaş - 4,3

Beykoz - 4,1

Beylikdüzü - 6,1

Beyoğlu - 4,3

Büyükçekmece - 6

Çatalca - 5

Çekmeköy - 4,1

Esenler - 4,9

Esenyurt - 6

Eyüpsultan - 4,3

Fatih - 4,5

Gaziosmanpaşa - 4,8

Güngören - 4,8

Kadıköy - 4,3

Kağıthane - 4,2

Kartal - 3,9

Küçükçekmece - 5,2

Maltepe - 4,1

Pendik - 4,2

Sancaktepe - 4,1

Sarıyer 4,4

Silivri - 5,5

Sultanbeyli - 4,1

Sultangazi - 4,8

Şile - 3,8

Şişli - 4,3

Tuzla - 4,2

Ümraniye - 4,6

Üsküdar - 4,2

Zeytinburnu - 4,7