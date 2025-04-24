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Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 yaralı

Tuzla'da Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken, 5 işçinin yaralandığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 19:33, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 19:36
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Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 yaralı

Olay saat 16.00 sıralarında Tuzla'daki Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) bulunan arıtma tesisinde meydana geldi. Tesis içindeki 'Digester silosu' isimli binada yaşanan patlama nedeniyle, bina çöktü. Olayda A.O., F.C., R.M., F.K. ve S.K. isimli 5 işçinin yaralandığı, işçilerden A.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.

'NEDENİNİ BİLMEDİĞİMİZ BİR ŞEKİLDE DUVAR YIKILMASI OLDU'

Olayla ilgili açıklama yapan Tesis Müdürü Erdem Düzen, "Nedenini bilmediğimiz bir şekilde duvar yıkılması oldu. Onda belli bir çamur vardı. Etrafa yayıldı. Bazı yerlerde hasar oluştu. O hasarı tespit etmeye çalışıyoruz. Ölü yok, hafif yaralılarımız var. Onları hastaneye intikal ettirdik. Tedavilerine başlandı. İlk gelen bilgilere göre yaralılarımızın acil bir durumu yok" dedi.

'SIKINTI YAPACAK BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL'

Deri OSB Başkanı Celal Kut, "Mevcut yıkımdan dolayı doğaya ve etrafa sıkıntı yapacak bir şey söz konusu değil. O yönden içimiz rahat, ama etrafa yayılan bir çamur var. Onun temizlenmesi gerekiyor. Biraz zaman ihtiyacımız var" dedi.

KAYMAKAM: 'HENÜZ NEDENİ TESPİT EDİLEMEYEN BİR GÖÇME MEYDANA GELMİŞ'

Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "16.00 sıralarında deri organize sanayi bölgemizde arıtmadan çıkan çamurların biriktirildiği silolarda henüz nedeni tespit edilemeyen bir göçme meydana gelmiş. Oluşan göçme sonrasında biriken çamurların yayıldığını ve etrafta çalışanların da hafif derecede yaralandıklarını görüyoruz. Şu an itibariyle hayati tehlikesi olan çalışanımız yok. Bizim için sevindirici bir durum. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Şu anda etrafa saçılan çamurların doğaya karışma ve bir risk oluşturma durumu yok. Deri Organize Sanayi Bölgemizin ve belediyemizin imkanlarıyla bunlar kısa sürede toparlanıp bertaraf edilecek. Ben Deri Organize Sanayi Bölgemize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan patlamayla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir arıtma tesisinde meydana gelen patlama sonucu 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, 1'inin durumu ağırdır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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