BYD'nin Elektrikli Araçları Kocaeli'ye Ulaştı

Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
%0 Faizli Masrafsız 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
AB Ülkeleri Türkiye'nin İhracatında İlk Sırada
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Ulaştırma Bakanı, Deprem Sonrası İletişim Krizini Masaya Yatırıyor
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
Kamu İşçisi İçin Zam Görüşmesinde Üçüncü Toplantı Bugün
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
TCMB, Sıkı Parasal Duruşu Sürdürecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
CHP'li Başkan Köksal'ın Davası Perşembe Günü Görülecek
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
İstanbul'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
Zirai Don, Meyve Fiyatlarını Uçurdu
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
AFAD Uyardı: Artçı Depremlerin Olması Muhtemel
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
DMM 'Depreme ABD Gemisi Neden Oldu' İddiasını Yalanladı
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
Üç ilde okullar yarın tatil edildi
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
'AFAD tüm personeli acil koduyla İstanbul'a çağırdı' iddiası yalanlandı
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Dünya Bankası Türkiye'nin Büyüme Tahminini Yükseltti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Bakan Tunç-DEM Parti heyeti görüşme tarihi netleşti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BYD'nin Elektrikli Araçları Kocaeli'ye Ulaştı

Çin'den yola çıkan BYD Changzhou gemisi 7 bin araç kapasitesiyle Kocaeli'ye vardı. Araçlar Türkiye ve yurt dışı için kullanılacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 19:44, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 19:45
Yazdır
BYD'nin Elektrikli Araçları Kocaeli'ye Ulaştı

Çin'den dev gemiyle Kocaeli'deki Safiport Limanı'na getirilen binlerce araç havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara dikkat çekti.

Dünyanın Önde Gelen Elektrikli Araç Üreticilerinden BYD

BYD'nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", Türkiye'ye teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıkmıştı. 7 bin araç kapasiteli taşıma gemisi, 39 günlük yolculuğun ardından 5 Nisan'da Safiport Derince Limanı'na ulaşmıştı.Limana indirilen binlerce sıfır kilometre araç, havadan görüntülendi. Ortaya çıkan ilginç manzara dikkat çekerken, bu araçların Türkiye ve yurt dışı için kullanılacağı bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber