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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Tutuklama Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Adnan Bıçakçı, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 20:55, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 21:17
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Tutuklama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında firari şüpheli Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen iş insanı Adnan Bıçakçı'nın işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliği, Bıçakçı'nın üzerine atılı suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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