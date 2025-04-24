Metro İstanbul çalışanları greve gidiyor

İstanbul'da Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol - İş) ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında sürdürülen 18. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandı. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu tarafından atanan arabuluculuk süresi içerisinde de sözleşme imzalanmamasının ardından sendika yönetim kurulu tarafından grev kararı alındı. İstanbul Esenler'de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde Metro İstanbul çalışanları toplandı.

Sendikanın şube başkanı Resul Aktaş, Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. iş yerlerinde grev kararı alındığını söyledi. Konuşma sonunda "Grev İlanı" başlıklı bildirge genel müdürlük camına asıldı. Konuşmanın ardından çalışanlar alanda halay çekerek eylemlerine devam etti.