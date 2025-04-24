Silivri Savcısı Bıçkı'nın Ölümü: Bakan Tunç'un Taziye Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vefat eden Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı için taziye mesajı yayımladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, **"Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı'nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."** ifadelerini kullandı.