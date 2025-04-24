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Lise Öğrencilerinden 'Süper Vali' Yazıcıoğlu'na Vefa

Ünye'de lise öğrencileri, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam masasını restore ederek vefa gösterdi. Genç ustalar, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam masasını yeniden hayata döndürerek anlamlı bir projeye imza attı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2025 23:35, Son Güncelleme : 24 Nisan 2025 23:32
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Lise Öğrencilerinden 'Süper Vali' Yazıcıoğlu'na Vefa

Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun makam masasını yeniden hayata döndürdü. Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı öğretmenleri, usta öğreticileri ve öğrencileri, 'Süper Vali' olarak bilinen Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli'de vali olarak görev yapan, 2003 yılında hayatını kaybeden merhum Recep Yazıcıoğlu'na vefa göstererek, makam odasının masalarını restore ederek yeniden kullanıma kazandırdı.

Bu Çalışma Genç Zihinlerde İlham Bulacaktır

Vali Yazıcıoğlu'nun milletine adanmış ömrü, halkla iç içe hizmet anlayışı ve sıra dışı yöneticilik tarzıyla gönüllerde yer edindiğini belirten Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cuma Gündüz, "Bu özel restorasyon çalışmasının, genç zihinlerde ilham bulmaya devam edecektir. Okulumuzun genç ustaları, onun hatırasına gösterilen özenle emek, sadakat ve sorumluluk duygularını her parçaya yansıtmışlardır. Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hatırasını yaşatmak adına gösterdiğiniz bu emek ve özveri, sadece bir eşyanın değil, bir devlet adamlığının, bir duruşun ve bir anlayışın yeniden can bulmasını sağlamıştır. Bu vefa dolu çalışmanızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okulumuzun bu anlamlı katkısı, hepimiz için bir gurur vesilesidir" dedi.

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