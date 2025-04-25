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Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi. Yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 07:30, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 07:44
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Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangında 16 kişi dumandan etkilendi, yangını çıkardığı iddia edilen ev sahibi gözaltına alındı. Adnan Menderes Mahallesi 56. Sokak'taki bir binanın zemin katında oturan Z.A., boşanma aşamasındaki eşiyle tartışmasının ardından evini ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın Sonrası Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından binanın doğalgaz akışı kesildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 16 kişi, ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı. Dumandan etkilenen 13 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, 3 kişiye bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

Yangının Ardından Yapılan İncelemeler

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. Olay yerinden kaçan Z.A, Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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