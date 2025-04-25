Şırnak'tan acı haber! Bir polis şehit oldu

Bacak, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenle ile memleketine uğurlanacak. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bacak, ağır yaralı olarak sevk edildiği Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

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