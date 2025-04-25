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49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde düzenlenen operasyonlarda 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, terörle mücadelede önemli bir adım.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 08:46, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 09:59
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Terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonlarda 210 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'e yönelik 49 ilde operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 210 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonların Detayları

Bakan Yerlikaya, "49 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz tarafından son 2 hafta içerisinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 210 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı" ifadesini kullandı. Yerlikaya şunları kaydetti:

  • Cumhuriyet Başsavcılıkları ile MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;
  • Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finans sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

-Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. 🇹🇷-Teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için operasyonlarımıza aralıksız devam ediyoruz.

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