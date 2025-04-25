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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 08:55, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 08:57
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Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak megakentte 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Silivri Açıklarında Yaşanan Deprem

İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Sarsıntının ardından megakentte dün açıklanan verilere göre 291 tane artçı deprem kaydedildi.

AFAD ve Kandilli'den Gelen Açıklamalar

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre merkez üssü Büyükçekmece açıkları olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 08.40'ta meydana gelen depremin derinliği 7.8 kilometre olarak belirtildi.Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3,7 olarak bildirildi.

AFAD: İstanbul'da 291 Artçı Sarsıntı Kaydedildi

Dün akşam AFAD'ın sosyal medya hesabından İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin, "Basın Bilgilendirme Notu" başlığıyla açıklamada bulunuldu.

23 Nisan Depremi ve Artçı Sarsıntılar

23 Nisan saat 12.49'da Silivri açıklarında-Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilen açıklamada, dış merkezinden 300 kilometre yarıçaplı alandaki illerde hafif şiddette hissedildiği belirtildi. Depremin dış merkezinin en yakın yerleşim yeri Silivri'ye yaklaşık 24 kilometre mesafede olduğu, İstanbul'un güney kıyılarındaki yerleşimlerin 5 şiddetine karşılık gelen düşük ivmelerle sarsıldığı kaydedildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Uzun süredir devam eden risk azaltma çalışmalarının da katkısıyla deprem, yapısal bir hasara neden olmamış ve can kaybı yaşanmamıştır. Ana şoktan sonra şu ana kadar toplam 291 artçı sarsıntı kaydedilmiştir. 3,9 ve altı büyüklükteki artçı sarsıntıların toplamı 283 olup bunların çoğunluğu 3'ün altındadır. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı ise 8'dir.Son 28 saat içinde artçı sarsıntıların dağılımı dörder saatlik aralıklarla incelendiğinde, son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir. 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji, 30 kiloton TNT'nin üzerinde olup 26 Eylül 2019 tarihinde aynı bölgede meydana gelen 5,8'lik depremin yaklaşık 4 katına karşılık gelmektedir."

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