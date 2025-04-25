İstanbul'da peş peşe depremler

Marmara Denizi'nde saat 20.33'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.

Büyükçekmece açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.07'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 17,82 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.