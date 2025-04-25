YÖK Başkanı Özvar'dan KKTC Üniversitelerine Destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nin (YÖKSİS) bir benzerini buradaki Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK yetkilileriyle birlikte ele alarak KKTC'de inşa edeceklerini belirtti. Özvar, bu çalışmaların Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda yürütüldüğünü ve sonuna geldiklerini ifade etti. Resmi ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gazetecilere açıklamalarda bulunan Özvar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Lefkoşa'da bulunduklarını ve iki ülkenin yükseköğretim alanındaki işbirliğinin değerlendirilmesi amacıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

KKTC Üniversitelerinin Uluslararası Tanınırlığı

KKTC üniversitelerinin uluslararası tanınırlığı için her türlü kurumsal, idari ve mevzuat desteğini verdiklerini vurgulayan Özvar, KKTC'de üniversitelerin bilhassa uluslararası öğrencilerle ayakta kaldığını söyledi. Pek çok ülkede KKTC üniversitelerinin vermiş olduğu diplomaların tanındığını belirten Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye'de yürüttükleri kalite süreçlerine buradaki üniversitelerin katılımını teşvik ettiklerini dile getirdi. Ada'daki üniversitelerin kalite süreçlerinin daha bağımsız mekanizmalara bağlanmasının önemli olduğunu belirten Özvar, üniversitelerin uluslararası öğrenci hareketliliğine hizmet edebilmesi gerektiğini ifade etti.

Kontenjanlar Konusunda Değerlendirmeler

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC'de faaliyet gösteren üniversitelerin önemli bir kısmına ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavları dahilinde kontenjan tanımlandığını belirtti. Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına sağladıkları kontenjanlar gibi buradaki üniversitelere de kontenjan tanımlanmasının önemli bir destek olduğunu vurgulayan Özvar, Türkiye ile KKTC arasında yükseköğretim alanında ortaklıkların derinleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Dijital Dönüşüm ve Güvenlik Önlemleri

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, KKTC'deki üniversitelerin dijital dönüşümüne destek vermenin önemli bir gündem maddesi olduğunu belirtti. Dijital dönüşüme öncelik verdiklerini ifade eden Özvar, Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nin bir benzerini KKTC'de inşa edeceklerini ve bu sistemle kayıt başvuru koşullarının tamamen dijitalize edilip güven altına alındığını söyledi. Sahte başvuru evrakı şikayetlerinin yeni kurdukları sistemle büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını ve bu uygulamanın önemli bir adım olduğunu dile getirdi.