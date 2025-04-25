Arka Sokaklar'da Aylin Komiser'e Duygusal Veda

Arka Sokaklar dizisinin son tanıtımında, Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser'in diziye veda ettiği görüldü. 2006 yılından bu yana ekranlarda olan fenomen dizi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle duygusal bir vedaya hazırlanıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 710. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dizinin sevilen oyuncusu Aylin bir çatışmada vuruldu.

Bu sahne Arka Sokaklar seyircisini çok üzdü.25 Nisan (Bugün) yayınlanacak olan Arka Sokaklar 710. Bölümde Aylin Komiser diziye veda mı ediyor? sorusunu akıllara getirdi. Dizinin son tanıtımında, Özlem Çınar'ın canlandırdığı **Aylin Komiser**'in şehit olduğu görüldü. Cem Adrian'ın 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısının fonda yer aldığı sahneler izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Veda Sahnesi Rekor Kırdı

Ozan Çobanoğlu'nun hayat verdiği **Hakan Komiser**'in, **Aylin Komiser**'e veda anları duygu seline neden oldu. **Aylin Komiser** için düzenlenen cenaze töreninden anların da yer aldığı tanıtım, yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar arasına girerken dizinin takipçileri de yorumlarıyla üzüntülerini dile getirdi.