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Kız Arkadaşını Öldürüp İntihar Etti

Antalya'da gece saatlerinde kimlik kontrolü sırasında kaçan Sezer Bozkurt, yanındaki Elif Güneş'i vurduktan sonra intihar etti. Olayın detayları araştırılıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 09:56, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 09:58
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Kız Arkadaşını Öldürüp İntihar Etti

Antalya'da kimlik kontrolü sırasında kaçan ve bir sitenin odunluğuna saklanan Sezer Bozkurt (33), yeri tespit edilince yanındaki kız arkadaşı Elif Güneş'i (17) tabancayla başından vurdu ve aynı silahla intihar etti. Olay, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1327 Sokak'ta meydana geldi. Saat 01.00 sıralarında mahallede devriye görevi yapan bekçiler, şüphelendikleri Sezer Bozkurt'u durdurarak kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Sezer Bozkurt, aranması olduğu ortaya çıkınca kaçmaya başladı. Bekçiler şüphelinin kaçtığını anons ederken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sezer Bozkurt'un Saklanma Girişimi

Bir süre sonra Sezer Bozkurt, yanındaki kız arkadaşı Elif Güneş ile birlikte eski eşi Z.S.B.'nin evine girmeye çalıştı. Z.S.B.'nin eve almadığı Güneş ve Bozkurt, apartmanın odunluk kısmına girdi. İkna çabası sonuçsuz kaldı. Sezer Bozkurt, yerini tespit edip siteye gelen güvenlik güçlerine, elinde tabanca olduğunu, gelmeleri halinde kız arkadaşı Elif Güneş ile kendisini vuracağını söyledi.

Trajik Sonuç

Ekiplerin ikna edemediği Sezer Bozkurt, saat 05.00 sıralarında Elif Güneş'in başına ateş ettikten sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Tabanca sesiyle olay yerine gelen ekipler, Güneş ile Bozkurt'u kanlar içinde buldu. Elif Güneş'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezer Bozkurt kurtarılamadı. Elif Güneş'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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