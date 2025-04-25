Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
Kütahya 3. Kez Sallandı
Kütahya 3. Kez Sallandı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti Heyetini Kabul Etti
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Mehmet Şimşek ABD'de Yatırımcılarla Buluştu
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Öğretmeni Hastanelik Eden Veli Serbest Bırakıldı
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Türkiye'nin İlk Yerli Yapay Zeka Modeli Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da UEFA Mesajları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
Bakanların Deprem Sonrası Açıklamaları
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başladı ve 4 bin 80 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6 bin 800 liradan satılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 10:10, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 10:10
Yazdır
Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 80 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 128 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 4 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 110 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 3 bin 303 dolardan işlem görüyor.

ABD Yönetiminin Ekonomik Politikaları

ABD yönetiminin 'Önce Amerika' anlayışıyla yürüttüğü politikalar, varlık fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcıların odağının tarifelere ilişkin kaygılardan, müzakere sürecine dair olumlu beklentilere kaydığı gözlendi. ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamada da Çin ile görüştüklerini yineledi. Trump'ın Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlansa da, bu konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor.Bunun yanı sıra, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Güney Kore'nin "çok başarılı" ticaret görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, iki ülkenin ticaret konusunda gelecek hafta gibi erken bir tarihte anlayışa dayalı bir mutabakata varabileceğini belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, tarifeler nedeniyle işten çıkarmaların başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olması halinde faiz indirimlerini destekleyeceğini belirtti.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in mayıs ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayında yüzde 66 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Rusya-Ukrayna Gerilimleri

Bununla birlikte, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diyaloğun sürdüğünü ve her iki tarafın da krize uzun vadeli bir çözüm bulmayı hedeflediğini belirtmesine rağmen, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler jeopolitik risklerin yeniden artabileceğine ilişkin endişelere yol açtı. Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e füze ve İHA'larla düzenlediği saldırı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Türkiye ve ABD Arasındaki İlişkiler

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent'in X sosyal medya hesabından kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu. Bessent'e verimli görüşme için teşekkür eden Şimşek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın liderliğinde, ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, sektörel enflasyon beklentileri, haftalık para ve banka istatistikleri ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 290 dolar seviyesinin destek, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber