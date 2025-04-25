Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 80 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 artışla 4 bin 128 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 4 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 110 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,5 değer kaybıyla 3 bin 303 dolardan işlem görüyor.

ABD Yönetiminin Ekonomik Politikaları

ABD yönetiminin 'Önce Amerika' anlayışıyla yürüttüğü politikalar, varlık fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ederken, yatırımcıların odağının tarifelere ilişkin kaygılardan, müzakere sürecine dair olumlu beklentilere kaydığı gözlendi. ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamada da Çin ile görüştüklerini yineledi. Trump'ın Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlansa da, bu konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor.Bunun yanı sıra, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Güney Kore'nin "çok başarılı" ticaret görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade ederek, iki ülkenin ticaret konusunda gelecek hafta gibi erken bir tarihte anlayışa dayalı bir mutabakata varabileceğini belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, tarifeler nedeniyle işten çıkarmaların başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olması halinde faiz indirimlerini destekleyeceğini belirtti.Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in mayıs ayında politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayında yüzde 66 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

Rusya-Ukrayna Gerilimleri

Bununla birlikte, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diyaloğun sürdüğünü ve her iki tarafın da krize uzun vadeli bir çözüm bulmayı hedeflediğini belirtmesine rağmen, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler jeopolitik risklerin yeniden artabileceğine ilişkin endişelere yol açtı. Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e füze ve İHA'larla düzenlediği saldırı nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Türkiye ve ABD Arasındaki İlişkiler

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent'in X sosyal medya hesabından kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu. Bessent'e verimli görüşme için teşekkür eden Şimşek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın liderliğinde, ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, sektörel enflasyon beklentileri, haftalık para ve banka istatistikleri ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 290 dolar seviyesinin destek, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.