Üniversite, İlanı Doğrudan İptal Etti!

21 Nisan 2025 tarihli "Sağlık Yönetimi Mezunları Bu İlana Başvurabilmeli" başlıklı yazımızda; Ege Üniversitesi tarafından 21 Nisan 2025 günlü Resmi Gazete'de ilan edilen Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğretim Görevlisi kadrosunun belirli bir adayı tarif ettiğini, anılan program için en uygun alanın Sağlık Yönetimi mezunları olduğuna dikkat çekmiştik.

Yazımızın son kısmında; henüz daha başvuruların yeni başladığı bu ilanda düzeltme yoluna gidilerek Sağlık Yönetimi mezunlarına da müracaat etme imkanı verilmesinin uygun olacağını ifade etmiştik.

Ege Üniversitesi yönetimi, belirli bir adayı tarif ettiği kuşkusuz olan bu ilanı, 25 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İPTAL ilanıyla işlemden kaldırmıştır.