Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de saat 10:43'te 14 kilometre derinlikte 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'da yer alan bilgilere göre; depremin Kırkareli'nin Demirköy mevkiine 67 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Deprem Kırklareli il merkezine 123 kilometre Tekirdağ'a ise 183 kilometre uzaklıkta.

DÜNDEN BERİ İRİLİ UFAKLI 12 DEPREM OLDU

Dün akşam saat 23:03'te 2.1 ile başlayarak aynı bölgede irili ufaklı 12 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü ise 3.6 oldu.