TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı

Hanehalkı enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 59,3 olarak kaldı. Önceki dönemde de beklenti yüzde 59,3 seviyesindeydi. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri ise arttı.

TCMB Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu yayınladı. Rapora göre, 2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine yükseldi.

Enflasyon Beklentileri

12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için yüzde 59,3 oldu. Önceki dönemde de beklenti yüzde 59,3 seviyesindeydi. Açıklamada şöyle denildi:"Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edilmiştir."

2025 Yılı Nisan Ayı Beklentileri

2025 yılı Nisan ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,0 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine, reel sektör için 0,6 puan artarak yüzde 41,7 seviyesine yükselirken, hanehalkı için değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Vatandaş Enflasyonun Düşmesini Beklemiyor

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.