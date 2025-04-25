Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Pazar Günü Yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS), 27 Nisan Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Detayları

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 22 bina ve 238 salon kullanılacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınav sonuçları 22 Mayıs'ta adaylarla paylaşılacak.

Sınav Formatı ve Katılımcı Bilgileri

Sınav test şeklinde olup 120 sorudan oluşacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un sınava ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı. Ersoy, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış olanların katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

Sınava 5 bin 912 aday başvuruda bulundu.

Sınava 16 engelli aday katılacak.

Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 20 aday bu haktan yararlandı.

Sınav günü emniyet personeli dahil 1231 kişi görev yapacak.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim.

YKS Görevli Tercih İşlemleri Başladı

Öte yandan, ÖSYM bir taraftan haftalık sınav uygulamalarını gerçekleştirirken diğer taraftan da en hacimli sınav olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) hazırlıklarını sürdürüyor. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) için bina ve salon görevlilerinin görevlendirme tercih süreci başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS oturumları görevli tercih işlemleri 28 Nisan'da sona erecek. ÖSYM'nin Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) servisi üzerinden tercihte bulunmaları gerekiyor.