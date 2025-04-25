Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Pazar Günü Yapılacak

Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
Kütahya 3. Kez Sallandı
Kütahya 3. Kez Sallandı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Pazar Günü Yapılacak

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 17 ilde, 18 merkezde yapılacak. Kimlik kartını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 11:42, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 11:43
Yazdır
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Pazar Günü Yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS), 27 Nisan Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verilecek.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Detayları

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 22 bina ve 238 salon kullanılacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ile fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınav sonuçları 22 Mayıs'ta adaylarla paylaşılacak.

Sınav Formatı ve Katılımcı Bilgileri

Sınav test şeklinde olup 120 sorudan oluşacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un sınava ilişkin değerlendirmeleri de yer aldı. Ersoy, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olmak suretiyle denklik belgesi almış olanların katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

  • Sınava 5 bin 912 aday başvuruda bulundu.
  • Sınava 16 engelli aday katılacak.
  • Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
  • Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 20 aday bu haktan yararlandı.
  • Sınav günü emniyet personeli dahil 1231 kişi görev yapacak.

Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim.

YKS Görevli Tercih İşlemleri Başladı

Öte yandan, ÖSYM bir taraftan haftalık sınav uygulamalarını gerçekleştirirken diğer taraftan da en hacimli sınav olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) hazırlıklarını sürdürüyor. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) için bina ve salon görevlilerinin görevlendirme tercih süreci başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS oturumları görevli tercih işlemleri 28 Nisan'da sona erecek. ÖSYM'nin Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) servisi üzerinden tercihte bulunmaları gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber