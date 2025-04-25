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SİME-SEN ve SAVDES-SEN Güçlerini Birleştiriyor

2011 yılında kurulan Sivil Memurlar Sendikası SİME-SEN ve 2013 yılında kurulan Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası birleşme kararı aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 11:47, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 12:02
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SİME-SEN ve SAVDES-SEN Güçlerini Birleştiriyor

2011 Yılında Kurulan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN )ve 2013 yılında Kurulan Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası(SAVDES-SEN) Birleşme kararı aldı.

Kamu Çalışanlarının sosyal haklarını koruma noktasında önemli üye sayısı olan bu 2 sendika kendi içinde 09-10 Mayıs tarihleri arasında bir genel kurul yapacak.

Memurlar.net'ten Fatih Arslan'ın haberine göre;

SİME-SEN ve SAVDES-SEN sendikalarının birleşmesiyle 22 bin üye sayısıyla sivil toplum temsiliyetinde önemli bir aşama kaydedilecek

"Birlikten Kuvvet Doğar" Anlayışıyla Ortak Mücadele

Her iki sendikanın genel merkez yönetimleri tarafından yapılan ortak açıklamada, birleşme kararının "Birlikten kuvvet doğar" şiarıyla alındığı ifade edildi. Açıklamada, kamu çalışanlarının toplu sözleşme masasında daha güçlü şekilde temsil edilmesi, tabanın taleplerinin daha etkin karşılanması ve sendikal mücadelenin etkili bir şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Genel Kurullar Mayıs'ta, Yeni Yapı Üye Sayımına Yetişecek

Birleşme süreci, 09-10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak olan genel kurullar ile tamamlanacak. Bu birleşme, 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan sendika üye sayımları öncesinde resmen hayata geçmiş olacak. Yeni yapının güçlü mali yapısı ve teşkilat kapasitesiyle kamu sendikacılığında etkili bir senikal mücadelenin hayata geçirilmesi hedefleniyor...

"Heyecanlıyız, Umudun Adıyız"

Açıklamada, "Heyecanlıyız, umudun adıyız" ifadesiyle birleşmenin sadece yapısal değil aynı zamanda duygusal bir anlam taşıdığına dikkat çekildi. Kamu çalışanları için daha güçlü bir temsil gücü, daha kararlı bir mücadele ve daha umut dolu bir gelecek vaat edildi.

SİME-SEN ve SAVDES-SEN, 01 Nolu Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolundaki tüm kamu çalışanlarını bu birleşmeye destek vermeye çağırarak, "Heyecanımıza ortak olun" mesajı verdi.

Emeğin ve Onurun Mücadelesinde Yeni Sayfa

SİME-SEN Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemur ve SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz imzasıyla yayımlanan ortak açıklamada, bu birleşmenin kamu sendikacılığı tarihinde önemli bir dönüm noktası olacağı vurgulandı:

"Emeğin ve onur mücadelesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Daha gür bir ses, daha güçlü bir yapı ile çalışanlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz." mesajı paylaşıldı.

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