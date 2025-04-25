Ali Yalçın: Üniversitelerde İşçi Amir Olmayacak

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, üniversitelerde işçi statüsündeki personelin amir pozisyonlarına getirilmemesi yönündeki taleplerinin karşılık bulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı görüşü doğrultusunda YÖK, tüm üniversitelere resmi yazı gönderdi.

Ali Yalçın'ın Açıklamaları

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işçi statüsündeki personelin memur kadrosundaki çalışanlara amir olarak görevlendirilmemesi yönünde önemli bir kazanım elde ettiklerini duyurdu. Yalçın, söz konusu gelişmenin, Eğitim-Bir-Sen'in Ekim 2024'teki Yükseköğretim Kurulu Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısında gündeme getirdiği talep doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı ve YÖK'ün Rolü

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin görüşüne dayanarak YÖK tarafından tüm devlet üniversitelerine gönderilen resmi yazıda, asli ve sürekli kamu görevlerinin yalnızca memur ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülebileceği açıkça belirtildi. Yazıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında tanımlanan müdür, amir, şef gibi pozisyonlara işçi statüsündeki personelin görevlendirilmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulandı.Ali Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu karar, kamu görevlerinin hukuki çerçevede yürütülmesi açısından önemli bir belirsizliği ortadan kaldırmıştır. Aynı zamanda, memur statüsündeki kamu görevlilerinin mesleki haklarının korunması bakımından da büyük bir adımdır," ifadelerine yer verdi.

Eğitim-Bir-Sen'in KİK Toplantısındaki Talebi

4857 sayılı Kanun'a göre istihdam edilen işçiler ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalışan işçiler arasından müdür, amir, şef, sorumlu gibi unvan ve pozisyonlara görevlendirmeler yapılmaması gerektiği yönünde kamu üniversitelerine bir görüş yazısı gönderilmelidir.

Ali Yalçın, açıklamasında ayrıca şu mesajı da verdi:"Kamu çalışanlarının haklarını savunmaya, mevzuat dışı uygulamaların karşısında durmaya ve çalışma barışını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."