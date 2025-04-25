Narkokapan Operasyonu: 645 Kişi Tutuklandı
Ankara merkezli narkotik operasyonunda 645 kişi tutuklandı. Operasyon, 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 12:53, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 12:54
Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 645'e yükseldi.Ankara ve Ankara Batı Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonun Sonuçları
- Gözaltına alınan zanlılardan şu ana kadar 645'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandı.
- 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkokapan-Ankara Operasyonu çerçevesinde ifade alma ve sorguya sevk işlemleri devam ediyor.