AK Parti'den CHP'li Belediyelere Yolsuzluk Suçlaması

Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
Depremden sonra Kütahya'da okullar tatil edildi
Kütahya 3. Kez Sallandı
Kütahya 3. Kez Sallandı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Şırnak'ta Kazada Şehit Olan Polis İçin Başsağlığı
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
49 İlde DEAŞ'a Operasyon: 210 Kişi Gözaltında
30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
30 İlde Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası İstanbul'da Sigorta Farkındalığı Arttı
Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki
Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
Erzurum'da Apartman Yangını: 16 Kişi Dumandan Etkilendi
Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
Bakan Tekin'den Türkmenistan'a Ziyaret: Eğitimde Yeni Adımlar
Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
Bakan Şimşek: ABD ile İşbirliğini Derinleştirmeye Kararlıyız
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
MEB AKUB, 81 İlde 10 Bin Üyesiyle Görev Başında
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
İstanbul depremi o ili alarma geçirdi!
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Memişoğlu açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Göktaş Duyurdu: Aile Bağlarını Güçlendirecek Yeni Proje
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
Bakan Kurum: İstanbul'da 83 bina az hasarlı
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
6.2'lik depremi hangi ilçe kaç büyüklüğünde hissetti?
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Veysel Tiryaki: Altındağ Belediye'sinde greve katılan işçi yok
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
Direk Danslı 23 Nisan Etkinliğine Bakanlıktan Müfettiş
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
MEB: Bursluluk Sınavı Tarihinde Değişiklik Yok
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
Kamu İşçilerinin Ücret Artışı Görüşmeleri Devam Ediyor
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
YÖK'ten Üniversitelere Uyarı: İşçi, Memurun Amiri Yapılamaz
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Uzmanı Açıkladı: Yağışlı Hava Ne Zamana Kadar Sürecek?
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Deprem Fırsatçıları İş Başında: Fiyatlar Arttı, Stoklar Tükendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'den CHP'li Belediyelere Yolsuzluk Suçlaması

Mustafa Demir, CHP'li belediyelerde yolsuzluk iddialarını ve AK Parti'nin hedeflerini değerlendirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 13:22, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 13:24
Yazdır
AK Parti'den CHP'li Belediyelere Yolsuzluk Suçlaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "İstanbul'da Beykoz'a bakıyoruz. Beykoz'da bir yolsuzluk ihbarı var." İmarından sorumlu şahıs, bir önceki dönemde yine Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı dönemindeki çalışanı, memurudur. Şişli'ye yine kayyım atanıyor. Şişli'ye bakıyorsunuz, Şişli'de bu tür imarın başında veya bu para işleriyle uğraşılan yerlerin başındaki adam yine Beylikdüzü'ndendir. Bu böyle hani masum bir organizasyon değil" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Demir, büyük kongre sonrası yerel yönetimleri ziyaret ettiğine dikkat çekti. Demir, "Bursa gibi tarihimizin, medeniyetimizin merkezi aynı zamanda kalkınmamızın da simgesi özelliği taşıyan kadim şehrimizde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duydum." AK Parti'yi yerel yönetimler olarak il ziyaretlerimizi, kongreden hemen sonra başlatmış olduk. Burada temel hedefimiz, büyük kongreden sonra oluşturduğumuz başkan yardımcılarımızla birlikte, teşkilat mensubu arkadaşlarımızı ziyaret etmek ve onların 1 yıllık yaptığı çalışmaları yerinde görmek amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.

'2028-2029 Hedeflerimize Doğru Gidiyoruz'

Karşılaştıkları problemleri yaptıkları çalışmalarla çözümlediklerini söyleyerek, hedeflerine doğru gittiklerini söyleyen Demir, "Genel merkez olarak da bizim önümüzdeki bu 4 yıl içerisinde, öncelikle 2028, sonra da 2029 hedeflerimiz, stratejik hedeflerimiz var." Bu toplantıların da bir istişare mahiyeti taşıdığını da açıklamak istiyorum. Buradan fevkalade faydalanıyoruz. Hem genel merkez olarak hedeflerimizi, arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Böyle bir imkan yakalıyoruz. Hem de yerel yönetimde arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları bizzat yerinde görüyoruz. Arkadaşlarımızın, belediye başkanı arkadaşlarımızın süreç içerisinde karşılaştıkları herhangi problem varsa, onlara bizzat şahit oluyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz ve önümüzde söylediğim gibi 2028-2029 hedeflerimize doğru gidiyoruz" diye konuştu.

'CHP'nin Olduğu Dönemde Yolsuzluklukla Maalesef Karşılaşıyoruz'

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Demir, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz son dönemlerde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çevresindeki arkadaşlarıyla birlikte, maalesef arzu etmediğimiz hem demokrasi açısından hem yerel yönetimler açısından görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz bir sürü gelişmeler ortaya çıktı." Rüşvet gelişmeleri, rüşvetler, yolsuzluklar, bir sürü iddialar kamuoyunu oldukça meşgul etti. AK Parti olarak, 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Arkadaşlarımızla birlikte başlattığımız bu hizmet hareketini daha sonra işte merkezi hükümette, bütün ülkeye yaymış olduk. Yine 1994 öncesi yine bir skandalla karşı karşıya kaldık. Yine bir CHP yerel yönetimlerde iktidarı vardı ve yine o CHP döneminde İSKİ skandalıyla karşılaştık. O İSKİ skandalından sonra zaten 1994 yılında İstanbul, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti'nin o vizyonel belediyeciliğiyle karşılaştı. 94 yılı öncesinden bugüne kadar baktığımızda demek ki çok rahatlıkla bu dönemi koyabiliriz. CHP'nin olduğu dönemde yolsuzlukla maalesef karşılaşıyoruz. Suistimalle maalesef karşılaşıyoruz."'Neticede İş, Hukuka İntikal Etmiştir' Demir, "Bu rüşvet şebekesinin mahiyetini paylaşmak açısından size söylüyorum. İstanbul'da Beykoz'a bakıyoruz. Beykoz'da bir yolsuzluk ihbarı var." İmarından sorumlu şahıs, bir önceki dönemde yine Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı dönemindeki çalışanı, memurudur. Şişli'ye yine kayyım atanıyor. Şişli'ye bakıyorsunuz, Şişli'de bu tür imarın başında veya bu para işleriyle uğraşılan yerlerin başındaki adam yine Beylikdüzü'ndendir. Bu böyle hani masum bir organizasyon değil. Türkiye'nin tarihi boyunca karşılaştığı en organize organizasyonla karşı karşıyayız. Neticede iş, hukuka intikal etmiştir" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber