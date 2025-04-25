Muğla'da Villada Kenevir Yetiştiren 4 Kişi Yakalandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir villada iklimlendirme ve sera sistemi kurarak kenevir yetiştiren 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbarat çalışması sonucu, Toparlar Mahallesi'ndeki villada özel düzenek kurularak kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı.Villada yapılan aramada, hassas terazi, satışa hazır uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.