Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz

Yalova'ya bir dizi programa katılmak için gelen Bakan Memişoğlu, ilk olarak Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Memişoğlu, burada Yalova Devlet Hastanesi- Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Afiliasyon İmza Töreni'ne katıldı. Törende Yalova Devlet Hastanesi'nde eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi ve bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi için, Yalova Üniversitesinin ilgili birimleri ile Yalova Devlet Hastanesinin birlikte kullanılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan protokol imzalandı. Protokole Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Uz. Dr. Emrah Ceviz ile Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı imza attı.

Sağlıklı Yüzyıl Projesi ve Geleceğin Sağlığı

Burada konuşan Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Yüzyıl Projesi çerçevesinde Türkiye'deki kentleri dolaştıklarını ve 45'inci duraklarının ise Yalova olduğunu söyledi. Afiliasyon protokolü ile Yalova'daki hastanenin artık eğitimin, araştırmanın da merkezi haline geleceğini belirterek, "Öğrencilerimiz yetişecek, stajyerlerimiz hizmet sunacaklar. Aynı zamanda kendilerini geliştirecekler. Bizler Sağlık Bakanlığı olarak sadece bugünün sağlığını değil, gelecekte sağlık hizmetinin iyi olması için özellikle tıp, sağlık bilimleri, eczacılık, diş hekimliği fakültelerimizi, sağlıkla ilgili bütün üniversite, yükseköğrenimle ilgili alanların daha iyi olması için destekliyoruz. Sonuçta bugünün sağlığını biz yönetiyoruz ama gelecek sağlığımızı üniversitelerde eğitim alan, üniversitelere öğrenci olan çocuklarımız, gençlerimiz yönetecek. Onların iyi eğitim alması ve onların iyi ortamlarda en iyi hocalarla, en iyi şekilde öğrenmeleri, bizim gelecek sağlığımızın bugünkü sağlık gibi başarılı olmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Yalova'da Doğurganlık Oranları ve Aile Yılı

Yalova'da doğurganlık oranlarının düşük olduğunu ve nüfusunun artmadığı ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu: "Biz her zaman ifade ediyoruz, 'Aile Yılı' bu sene. Tabii ki biraz geç evlenmeler, geç çocuk sahibi olmalar, aynı zamanda hem sosyoekonomik farklı nedenlerle maalesef Türkiye'de doğurganlık oranını çok düşürmüş durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda büyük bir çalışma içinde. Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor, aile oluyorlar ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama oraya çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam. Toplumun temeli. Bu konuda biz açıkçası aile kurumunu önemsiyoruz. O nedenle Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde, talimatları doğrultusunda bu seneyi aile yılı ilan ettik." dedi.

Normal Doğumu Teşvik Programı

Normal doğumu teşvik edici bir program uyguladıklarını kaydeden Memişoğlu, şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığı olarak, insanların sağlığıyla ilgili önerilerimizi ve onlarla ilgili düşüncelerimizi aktarmakla mükellefiz. Bizim görevimiz, sağlıkla ilgili uyarılar yapmak, toplumun sağlıklı kalmasını temin etmektir. Nasıl 'Sigara sağlığa zararlı, insanlar kilo almasın, kilo sağlığımıza zararlı' diyorsak doğal olanın normal doğum olduğunu da bu şekilde söylüyoruz. Herkesin özgür iradesi var. Kimseye baskı yapmıyoruz. Ancak normalde olması gerekenin 4-5 katı eğer bir ameliyatla doğum oluyorsa, bir ameliyat tercih ediliyorsa burada toplumsal farkındalığı artırmamız, aynı zamanda bunun sebeplerini, nedenleri çözmek için çalışmamız gerekir. Bunu hep beraber başaracağız. Bizim hedefimiz sağlıklı toplum olması. Hastalanmadan sağlığımızı korumak. O nedenle koruyan sağlık diyoruz. Herkes kendi bedenini, sağlığını korumakla mükellef. Hatta aynı zamanda da biz sağlık bakanlığı olarak onlara yön gösterici, onlara doğruyu gösterici bir politika geliştirmek durumundayız. O nedenle aile hekimliğini, sağlıklı hayat merkezlerini, temel sağlık hizmetlerini önemsiyoruz. Bizim amacımız sağlıklı bir toplum oluşması. Bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı. Onun için sağlıkla ilgili topluma bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Onların sağlıklı kalması için kampanyalar ve bilgilendirmeler yapıyoruz. Bunu yanlış yorumlayıp 'Baskı oluyor', 'Bizim hakkımızı veya düşüncelerimizi siz yönetmek durumdasınız' diye yanlış algılara insanların kapılmamasını istiyoruz. Biz, sadece sağlıklı olanın ne olduğunu söyleriz. Herkesin kendi sorumluluğunu taşımasını bekleriz."

Törene Vali Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de katıldı.