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Teknik Direktör Bülent Uygun'un Acı Günü

Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun (28) hayatını kaybetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 14:51, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 15:00
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Teknik Direktör Bülent Uygun'un Acı Günü

Teknik direktör Bülent Uygun, kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberiyle sarsıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 28 yaşındaki Almina Tude, hayatını kaybetti.

Genç yaşta yaşamını yitiren Almina Tude Uygun'un daha önce diyabet hastalığını yendiği yönündeki haberler ailesine ve sevenlerine umut olmuştu. Ancak durumu son haftalarda ağırlaşan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakaryaspor'dan Başsağlığı Mesajı

Acı haberin ardından Sakaryaspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hemşehrimiz Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Bülent Uygun ve ailesine başsağlığı dileriz."

Kamuoyunu derinden üzen bu kayıp sonrası, spor camiasından da çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

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