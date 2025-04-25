Arazi anlaşmazlığında muhtarın vurduğu kişi öldü

Ankara'nın Haymana ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan 5 kişi, gece saatlerinde Çalış Mahallesi Muhtarı Bilal Karakoca'nın (60) evine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Karakoca, tabancasıyla ateş açtı. Karakoca'nın silahından çıkan mermilerin isabet ettiği İsa Karakoç (38) olay yerinde yaşamını yitirdi, kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Muhtar Bilal Karakoca, silahıyla jandarmaya teslim oldu.