Bakan Kacır: Türkiye Turizmde Yeni Rekorlar Kırıyor

Bakan Kacır, Kars'ta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen "Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi"nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Kars'ta ekonomiyi canlandıracak, turizm potansiyelini artıracak, tarihi yapılarını kentin kimliğine, dokusuna uygun şekilde geleceğe taşıyacak 5,5 milyon avroluk projeyi hizmete aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin Turizm Potansiyeli

Türkiye'nin kadim mirasıyla, kültürüyle, dört mevsim ziyaret imkanı sunan doğal güzellikleriyle, gastronomisi ile dünya turizminde müstesna bir yer olduğunu ifade eden Kacır, "Her biri kendine münhasır, özgün bir coğrafyaya ve kültüre sahip olan şehirlerimiz, çok katmanlı bir turizm potansiyeli taşıyor. Her köşesi ayrı bir hikaye sunan ülkemiz, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 62,3 milyona ulaştı. Turizm gelirlerinde de 61,1 milyar dolarla yeni bir rekora daha imza attık." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Turizmdeki Rolü

Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, turizmi yerel kalkınmanın taşıyıcısı, kültürel mirasın koruyucusu ve bölgesel refahın kaynağı olarak değerlendirdiklerini, bu doğrultuda şehirlerin kültürel mirasını koruyan, ekonomik potansiyelini harekete geçiren ve sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen çok boyutlu projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Yerel Kalkınmayı Destekleyen Projeler

Bölge Kalkınma İdarelerimiz vasıtasıyla, turizm sektöründe yerel kalkınma ve büyümeyi sağlayacak 400 projeye 8 milyar lira destek verdik.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programıyla, kültürel mirasın korunması ve altyapı kapasitesinin artırılması gibi konularda 27 projeye 218 milyon lira kaynak sağladık.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programıyla, turizm sektörümüzün altyapı ihtiyaçlarını karşılayacak 35 projeye, 2,8 milyar liralık destek sunduk.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, zengin tarihi ve kültürel mirasa sahip şehirleri turizmde hak ettiği noktaya taşıdıklarını ifade eden Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kadim coğrafyamızın kültür belleklerinden Kars'ımız da bu şehirlerimizden biridir. Kars Kalesi, Ani Ören Yeri, Çıldır Gölü gibi kendine özgü birçok değeriyle adeta tarihi ve tabii bir açık hava müzesi niteliğindeki şehrimiz, özellikle son yıllarda ülkemizde önde gelen turizm destinasyonlarından biri haline geldi."

Kars'ın Turizm Potansiyeli

Kars'ın tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler, şehir ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, yaklaşık 250 milyon lira bütçeli 'Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi' ile de Kars'ın turizmde marka değerini yükseltecek bir dönüşüm sürecini başlattık. Haydar Aliyev Caddesi üzerinde yer alan 23'ü tescilli 32 binanın görsel kimliğini güçlendirdik. Kamu binalarını turizme kazandırdık ve caddenin altyapı düzenlemelerini gerçekleştirerek yaklaşık 700 metrelik bir turistik güzergah oluşturduk.

Sanayi ve Teknoloji Yatırımları

Bakan Kacır, son 22 yılda Kars'ta gerçekleşecek yatırımlar için 223 teşvik belgesi düzenlediklerini ve 20 milyar lira sabit yatırımın önünü açtıklarını bildirdi. "Son 22 yılda şehrimizdeki 2 bin 483 KOBİ'mize 537 milyon lira destek verdik."

KOBİ'ler ve Sanayi Bölgeleri

Şehirde sanayinin kalbinin attığı Kars Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) genişlettiklerini söyleyen Kacır, şöyle devam etti: "OSB'mizin altyapı çalışmalarına 292 milyon lira kaynak sağladık. Bölgemizin arıtma tesisini de hızla tamamlayacağız."Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Namık Kemal Kültür Evi Yöresel Ürünler Deneyimleme Atölyesi Projesi'ni hayata geçireceklerini bildiren Kacır, "Bu atölye ile Kars Kafkas bebeği ve coğrafi işaretli Kars el halısı gibi geleneksel ürünlerin üretilmesini ve tanıtımını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.