Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi

Trabzonspor'un gollerini Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan atarken, rakip takımın tek sayısı ise John Mellberg'den geldi. Adını finale yazdıran Trabzonspor, AZ Alkmaar - Barcelona maçının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor ile Salzburg, İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avusturya ekibi ilk yarıda bir penaltı atışından yararlanamazken, bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net