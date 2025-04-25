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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Avusturya ekibi Salzburg'u 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 17:04, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 17:54
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Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19, Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor ile Salzburg, İsviçre'nin Nyon kentinde yer alan Colovray Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Avusturya ekibi ilk yarıda bir penaltı atışından yararlanamazken, bordo-mavililer mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan atarken, rakip takımın tek sayısı ise John Mellberg'den geldi. Adını finale yazdıran Trabzonspor, AZ Alkmaar - Barcelona maçının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.

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