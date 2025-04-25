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Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, Türkiye ekonomisinin büyüme performansında geçen yılın ikinci yarısındaki güçlü ivmenin etkisinin görüldüğünü ve bunun da ülkenin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesini sağladığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 19:12, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 19:14
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Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not

IMF ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. AA muhabirinin Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerine ilişkin sorusu üzerine Kammer, "Büyüme performansında gördüğümüz şey, bir ölçüde, 2024'ün ikinci yarısındaki çok güçlü ivmenin devamı niteliğinde ve bu da büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. Küçük bir artış ama tarifelerin ve belirsizliklerin görünüm üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmesi açısından önemli." dedi. Kammer, Türk hükümetinin enflasyonla mücadele programının ise ilerlediğini, ekonomi ekibinin dezenflasyon programını uyguladığını söyledi.

Dezenflasyon Sürecinin Önemi

Alfred Kammer, dezenflasyon sürecinin daha hızlı gerçekleşmesi gerektiğini ve bunun da daha sıkı bir makroekonomik politika bileşimini gerektirdiğini belirterek, bunun temel dayanağının daha sıkı bir maliye politikası olduğunu aktardı. Kammer, "Peki neden bunu savunuyoruz? Çünkü enflasyonu düşürme çabası ne kadar uzarsa, ekonomi o kadar uzun süre kırılgan ve öngörülemeyen şoklara açık kalıyor. Bu nedenle dezenflasyon programının hızlanması gerekiyor ve bunun temel taşı daha sıkı bir maliye politikası." diye konuştu.

Türkiye Ekonomisinin Büyüme Tahmini

Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yukarı yönlü revize edilmişti. IMF, 22 Nisan'da yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini hafif yukarı yönlü revize ederken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini sabit tutmuştu. Raporda, Türkiye ekonomisi için büyümenin 2025'te yüzde 2,7 ile dip yapmasının ve para politikasındaki son yön değişiklikleri sayesinde 2026'da yüzde 3,2'ye hızlanmasının beklendiği kaydedilmişti. IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

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