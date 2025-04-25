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Antalya'da ormanlara girişler 1 Mayıs'tan itibaren yasak

Orman yangınlarıyla mücadelede örnek gösterilen Antalya, 2024 yılında 275 yangına rağmen yalnızca 333 hektarlık kayıpla Türkiye'de 12. sıraya geriledi. Vali Hulusi Şahin, 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında yeni hazırlanan genelgede belirtilen alanlar dışında ormanlara girişin yasaklandığını açıkladı. Havai fişek, anız ateşi, dilek balonu, sigara gibi riskli uygulamaları da kapsayan genişletilmiş tedbirlerle yeni yangın sezonuna sıkı hazırlık yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 20:11, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 20:13
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Antalya'da ormanlara girişler 1 Mayıs'tan itibaren yasak

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında düzenlenen Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı, Orman Bölge Müdürlüğü Merkez Misafirhanesi'nde yapıldı. Toplantıda 2025 yılı yangın sezonuna yönelik hazırlıklar masaya yatırılırken, 45 madde görüşüldü.

Sanayi devriminden bu yana en sıcak yaz geçirildi

Vali Şahin, 2024 yılının sanayi devriminden bu yana kaydedilen en sıcak yaz aylarını barındırdığına dikkat çekerek, bu zorlu iklim şartlarına rağmen Antalya'da çıkan 275 orman yangınına karşı etkin müdahaleyle sadece 333 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Şahin, "Bu sayı bir önceki yıla göre yangın sayısında yüzde 60'ın üzerinde artış anlamına geliyor. Ancak yanan alan miktarındaki düşüş, orman teşkilatımızın ve destek veren tüm kurumların özverili çalışmasının sonucudur" dedi.

Antalya'nın Orman Varlığı ve Alınan Dersler

Antalya'nın 1.1 milyon hektarlık orman varlığı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını hatırlatan Vali Şahin, 2021 yılında Manavgat'ta yaşanan ve 60 bin hektarı küle çeviren büyük yangından sonra alınan derslerin yeni sezon önlemlerini şekillendirdiğini söyledi. 2025 yazında orman işçisi sayısının 1000'in üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Şahin, yaz mevsimine 114 arazöz, 35 su ikmal aracı, 7 helikopter, 5 uçak ve 1 İHA ile girildiğini kaydetti. Şahin, "Orman teşkilatımızın araç ve personel altyapısı güçlü. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız" dedi.

Yeni Genelge ve Yasaklar

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, Antalya Valiliği tarafından 1 Mayıs - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde yeni bir genelge yayımlandı. Genelgeyle birlikte, ormanlara girişler genelge ekinde belirlenen istisnai alanlar dışında yasaklandı. Genelgeye göre, ormanların 4 kilometre çevresinde veya köy sınırlarında anız yakmak, sönmemiş sigara atmak, havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı materyaller kullanmak da yasaklandı. Ormanlara sadece genelgede listelenen izinli alanlardan girilebilecek. Ayrıca piknik ve mesire alanlarında 21.00 ile 08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve benzeri ateş yakılması da yasaklandı. Belirlenmemiş tüm ormanlık alanlarda ise bu faaliyetler tamamen yasak kapsamına alındı.

Denetimler ve Yaptırımlar

Şahin, şu açıklamalarda bulundu:"Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması, ormanlık bölgelerde insan ve araç hareketliliğinin yoğunlaşması nedeniyle yangın riski yükseliyor. Milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak için, 5442 sayılı il idaresi kanunun 11C maddesince bu genelge yayınlanmıştır."Vali Şahin, denetimlerin orman muhafaza memurları, jandarma, emniyet, zabıta ve özel güvenlik ekiplerinin koordinasyonunda yapılacağını, kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağını söyledi. "Yangınların yüreğimizi yakmasına müsaade etmeyelim" diyen Vali Şahin, "Bu zümrüt ormanları, bu güzel doğayı hep birlikte muhafaza edelim. Antalya'mıza bir acı daha yaşatmayalım" ifadelerini kullandı.

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