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65 yaştan emekli öğretmen özel sektörde çalışırsa maaşı kesilir mi?

Memur statüsünden emekli olanların yeniden çalışmaya başlamaları halinde emekli aylıklarının kesilip kesilmeyeceği 5335 sayılı Kanunun 30. Maddesi ile 5434 ve 5510 sayılı Kanunlarda yer almaktadır. Ancak, aylıkların kesilip kesilmeme şartı her üç Kanunda farklı olmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Haziran 2025 00:10, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 08:54
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65 yaştan emekli öğretmen özel sektörde çalışırsa maaşı kesilir mi?

Soru : 65 yaşını dolduran ve zorunlu emekli olan öğretmen, özel okullarda çalışırsa emekli maaşı kesilir mi?

Detaylar/Değerlendirmeler:

2005 yılında yürürlüğe giren ve halen uygulanmasına devam edilen 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü ile, emeklilerin emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceğine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu madde gereği, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılma ve görev yapma imkanları bulunmamaktadır.

Ancak, görev yapma imkanı olup da, SGK nca ödenen aylıklarını da almaya devam eden görevler arasında "Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.)," ve "Vakıf üniversitelerinde görev alanlar," istisna olarak bulunmaktadır.

Özetle, bu madde hükmü tamamıyla kamu işyerleriyle ilgili hüküm olup, özel sektör işyerlerinde görev alanları kapsamamaktadır.

Bu bağlamda emeklilik sonrası özel sektörde çalışmak isteyenler için 5434 ve 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Buna göre de;

5434 kapsamında emekli olan memurlar için:

5434 kapsamında olan ve 65 yaş haddinden emekli olan kişi özel okullarda görev yapması halinde emekli aylıkları kesilmez. Zira, 5434 sayılı Kanun hükümlerinde emekli olduktan sonra kişilerin özel sektörde ne şekilde çalışırsa çalışsın emekli aylıklarının kesilmesini gerektiren hüküm bulunmamaktadır. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi kamu işyerlerinde çalışma halinde emekli aylıkları kesilir. Bu kapsamda olanlar, 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışması olan kişiler olduğundan, özel sektörde çalışmaları halinde sadece iş kazası ve meslek hastalığı yönüyle sosyal güvenlik destek primine tabi olurlar.

5510 kapsamında emekli olan memurlar için:

1 Ekim 2008 sonrası ilk defa (işçi, esnaf, memur) çalışmaya başlamış olan ve 5510 kapsamında emekli olan memurların 65 yaş haddinden zorunlu emekli olduktan sonra kamu ve özel dahil işyerlerinde çalışmaları halinde emekli aylıkları 5510 sayılı Madde 30 hükmü uyarınca kesilir, ayrıca bu kapsamda olanlar için sosyal güvenlik destek primi uygulaması da bulunmaz.

Benzer türdeki değerlendirmemiz için, https://www.memurlar.net/haber/1102106/ adresimiz ziyaret edilebilir.

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