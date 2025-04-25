Engelli Raporlarında Usulsüzlük: Bursa'da 4 Tutuklama

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde engelli raporlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Orhangazi Devlet Hastanesi'nde usulsüz engelli raporları düzenlenerek sıfır kilometre araç alındığı ihbarı üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 13 kişiden 8'i, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası hakim karşısına çıkarılan hastane çalışanı Ş.S. ve Ç.A. ile eski doktor M.Ç. ve eski çalışan K.C. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yakalanan 5 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor. Yaklaşık 2 yıldır yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından 22 Nisan'da Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekiplerince 13 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 8'i engelli raporu alan ya da buna aracılık eden, 3'ü hastane çalışanı, 1 eski doktor ve 1 eski hastane çalışanı yakalanmıştı.