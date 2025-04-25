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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 22:08, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 22:09
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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, örgütsel fotoğraf ve dokümanlarda bulunan, Türkiye açısından tehdit oluşturan 17 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi.

Yabancı terörist olduğu değerlendirilen zanlılar, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyon sırasında belirlenen adreslerde oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 19 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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