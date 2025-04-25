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Bayraktar TB3 SİHA gemiye iniş-kalkışta yeni bir eşik atladı

Baykar tarafından geliştirilen milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün gemiye iniş-kalkış testlerine 4. prototip katıldı ve bir ilke imza atıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 22:19, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 22:20
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Bayraktar TB3 SİHA gemiye iniş-kalkışta yeni bir eşik atladı

Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden kalkış-iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, "kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerine" başarıyla devam ediyor.

Daha önce Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında seyreden TCG Anadolu'dan gerçekleştirilen ilk gemi testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA için yapılan planlama doğrultusunda 22 Nisan'dan itibaren gemide yeni test faaliyeti yürütüldü.

Milli SİHA Bayraktar TB3, önceki testlerinde olduğu gibi Saros Körfezi'nde seyreden TCG Anadolu gemisinde 4 gün devam eden "kısa pistli gemiden tam otonom kalkış-iniş testlerini" de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, şimdiye kadar toplam 24 sorti otomatik gemi kalkış-inişi gerçekleştirdi.

Bugün yürütülen faaliyetler kapsamında milli SİHA'nın 4. prototipi olan Bayraktar TB3 PT-4 ilk kez testlere katıldı. Keşan'daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkan Bayraktar TB3 PT-4, TCG Anadolu'ya inerek test sürecine dahil oldu. Böylece TCG Anadolu gemisinde ilk kez 2 milli SİHA konuşlanmış oldu.

Baykar Proje Ekibi'ne testlerde gemiye gelen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar liderlik yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da gemiye gelerek testleri köprü üstü ve yer kontrol istasyonlarından takip etti.

Bayraktar TB3 SİHA'nın toplam uçuşu 1030 saate ulaştı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra barındıracağı kabiliyetlerle sınıfındaki lider insansız hava aracı olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme yeteneğiyle donatılan milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlarla taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacak.

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