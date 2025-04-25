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Bakan Bolat'tan ABD ile Ekonomik İşbirliği Mesajı

Bakan Bolat, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmini artırma hedefiyle ABD'li yetkililerle verimli bir görüşme yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 22:32, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 22:32
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Bakan Bolat'tan ABD ile Ekonomik İşbirliği Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile telekonferans yöntemiyle görüşme yaptı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ABD Ticaret Bakanı Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Greer ile detaylı bir şekilde çevrim içi görüştüklerini bildirdi.

İki taraf için de son derece yapıcı ve verimli geçen görüşmede, öncelikle ABD'li muhataplarını yeni görevleri dolayısıyla tebrik ettiklerini belirten Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da ileriye taşımaya yönelik güçlü iradeyi vurguladıklarını aktardı. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce ortaya konulan yıllık karşılıklı 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin hayata geçirilmesi için iki ülkenin güçlü iradesinin görüşmede bir kez daha teyit edildiğini belirtti. Bakan Bolat, bu kapsamda enerji, kimya, otomotiv, tekstil-hazır giyim, tarım, dijital ekonomi ve altyapı gibi birçok alanda karşılıklı işbirliklerinin artırılması hedefinin dile getirildiğini aktardı.

"Beraber çalışmaya hazır olduklarını belirttiler"

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'li muhataplarına ABD'nin yeni dönemdeki ticaret politikalarını dikkatle takip ettiklerini, yakın diyalog içinde çalışmaya hazır olduklarını, karşılıklı ticareti artırmak için ortaklaşa öneriler geliştirebileceklerini ifade ettiklerini bildirdi. Bolat, "ABD'li bakanlar, ABD için Türkiye'nin ticaret ve yatırım ortağı olarak kritik önemini bildiklerini, beraber çalışmaya hazır olduklarını, iki ülkenin ticaret hacmini artırma konusunda işbirliği yapmaya, yeni alanlarda ortaklıklar geliştirmeye, bu noktada yeni fikirlere ve önerilere açık olduklarını belirttiler." ifadesini kullandı. ABD Ticaret Bakanı Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Greer ile kısa sürede bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirten Bolat, şunları kaydetti: "Daha öncesinde Türkiye ve ABD Ticaret Bakanlıkları teknik heyetleri arasında önümüzdeki ay Washington'da Ticaret ve Yatırım Konseyi toplantısının yapılması konusunda her iki ülkenin Ticaret Bakanları olarak mutabık kaldık. Türkiye ve ABD olarak karşılıklı ticaretimizi daha da ileri taşımak için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz."

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