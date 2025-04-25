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Grand Kartal Otel Yangını: İtfaiyeci İrfan Acar Serbest

Bolu'da Grand Kartal Otel yangını soruşturmasında itfaiyeci İrfan Acar tahliye edildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 19'a düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Nisan 2025 22:40, Son Güncelleme : 25 Nisan 2025 23:01
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Grand Kartal Otel Yangını: İtfaiyeci İrfan Acar Serbest

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan itfaiye personeli İrfan Acar tahliye edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı şüpheliler hakkında tutukluluk değerlendirme duruşması yapıldı.

Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, avukatının tutukluluğuna itiraz ettiği itfaiye personeli İrfan Acar hakkında tahliye kararı verildi. Acar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Alınan kararın ardından soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli sayısı 19 oldu.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmış, 10'u adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmalarında 8 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti.

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