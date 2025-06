Yarı zamanlı çalışma nedir? SGK işlemlerinde nasıl uygulanır?

Detaylar/Değerlendirmeler:



Doğum nedeniyle yarı zamanlı çalışma hakkı 6663 sayılı Kanunla 2016 yılında verilmiştir. Ancak, uygulama yönetmeliği henüz yayımlanmamıştır. Çalışmaların devam ettiğine dair haberimize https://www.memurlar.net/haber/1129709/ adresimizde yer vermiş bulunmaktayız.

Yazımızda yarı zamanlı çalışmada görev aylıkları, SGK prim kesintileri, hizmet sürelerinin ne şekilde olacağına yönelik değerlendirmelerimizi yapmaktayız.

İlgili hükümler ve açıklamalar:

1-Görevde iken uygulanacak işlemler:

657 sayılı Kanun Ek Madde 43 hükmü;



"Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir."

HÜKMÜN ÖZETİ:



Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebileceklerdir.

Yarı zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilecektir.

Memura, yarı zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılacaktır.

Fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunacaktır.

Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet sürelerin yarısı olarak dikkate alınacaktır.

Çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenecektir.

Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu uygulamadan yararlanacaklardır.

Eşler, yani karı veya koca bu haktan yararlanabileceklerdir.



Detaylar, yani yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olduğundan, yayımlanacak olan usul ve esaslarla birlikte ortaya çıkacaktır.



Ek bilgi:



-10/02/2016 tarihinde uygulama değişikliği yapıldığından, bu tarihten sonra ücretsiz izinde geçen süreler memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilmektedir. Çakışma durumunda, sadece bu tarihten sonraki süreler esas alınmaktadır.



2- Emeklilik aşamasında ve Kurumların emeklilik işlemlerinin hazırlığında uygulanacak işlemler:

Yarı Zamanlı Çalışma Durumunda Emeklilik Hizmet Süresi Nasıl Hesaplanır?

5510 sayılı Kanun Ek Madde 11 hükmü



"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin, bu şekilde ödeme yapılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanır. Yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyen ay başından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenir. Ancak, bunların genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenir. Bu maddenin primlerin ve prim ödeme gün sayılarının yarım olarak uygulanacağına dair hükümleri yarım zamanlı çalışanlardan ek 3 üncü madde uyarınca ilave prim ödeyenler hakkında da uygulanır.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılardan ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışanların 41 inci maddede belirtilen esaslara göre, haklarında mülga hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulananların ise müracaat ettikleri tarihteki emekli keseneğine esas aylık tutarına ilişkin tüm unsurlar üzerinden güncel katsayılar ile kesenek ve karşılık oranlarına göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir.

40 ıncı maddede yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında, 49 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigortalıların yarım zamanlı olarak çalışılan sürelere ilişkin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi yarısı kadar uygulanır. Emeklilikte ek gösterge ile makam ve görev tazminatına hak kazanılmasında aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri de yarım olarak dikkate alınır."

HÜKMÜN ÖZETİ:



A) Emeklilik hizmet süresinin tespiti:

-Memurlardan doğum veya evlat edinmeye bağlı olarak ilgili mevzuatına göre yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin, bu şekilde ödeme yapılan döneme ilişkin fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayılarının yarısı olarak hesaplanacaktır.



B) Kurumlar tarafından gönderilen primler:

- Yarım zamanlı olarak çalışılmaya başlanan günü izleyen aybaşından itibaren normal zamanlı çalışılması halinde ödenmesi gereken 5510 a tabi olanlar için sigorta primine esas aylık kazanç ya da 5434 e tabi olanlar için emekli keseneğine esas aylık tutarının yarısı üzerinden sigorta primi veya emekli keseneği ödenecektir.



C) İntibak işlemleri:

Yarım primler gönderileceğinden, intibak işlemleri de yarım olarak hesaplanacaktır, yani kademe ilerlemesi için kullanılan süreye göre değişken olacağından, her yıl kademe ilerlemesi olmayacak, 2 veya 3 yılda bir kademe ilerlemesi uygulanacaktır. Yani memurun intibakı her durumda ileriki tarihler olacaktır.



Ç) Kurumlar tarafından gönderilen genel sağlık sigortası primleri:

Genel sağlık sigortası primi sigortalı ve işveren yükümlülüğünde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sigorta primine esas aylık kazanç ya da emekli keseneğine esas aylık tutarının tamamı üzerinden ödenecektir.

Bu maddenin primlerin ve prim ödeme gün sayılarının yarım olarak uygulanacağına dair hükümleri yarım zamanlı çalışanlardan ek 3 üncü madde uyarınca ilave prim ödeyenler hakkında da uygulanacaktır. Bu işleme göre ödenen ikinci aylıklar 5434 sayılı Kanuna ek madde 84 hükmüne göre uygulamaya devam olunmaktadır. (Doktorlara ödenecek olan ikinci bir aylıkta)



D) Yarı zamanlı çalışma da eksik yarım süreler borçlandırılarak hizmete eklenebilecektir:

Memurlardan ilgili mevzuatına göre yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenenlerin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde;

5510 a tabi olanlar 5510 esaslarına göre,

5434 e tabi olanlar da 5434 esaslarına göre,

Borçlanma yaparak hizmet kazanabileceklerdir.



E) Yıpranma payları yarı hesaplanacaktır:

5510/40 ıncı maddede yer alan tablonun (13) ve (14) numaralı sıralarında, 49 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigortalıların yarım zamanlı olarak çalışılan sürelere ilişkin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi yarısı kadar uygulanacaktır. Yani, TSK mensupları, Emniyet Mensupları, Mit Mensuplarının kazanacakları fiili hizmet süresi zammı ile Kamu idarelerinde pilot olan ve olmayan uçucu, denizaltıcı, dalgıç, kurbağa adam ve paraşütçülerin bu görevlerde geçirdikleri fiili hizmet sürelerinin her yılı için kazandıkları üç ay itibari hizmet süresi yarı olarak uygulanacaktır.



F) Emeklilikte ek gösterge ve makam tazminatı ödenmesinde aranılan sürelerin kazanılması:

Emeklilikte ek gösterge ile makam ve görev tazminatına hak kazanılmasında aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri de yarım olarak dikkate alınacaktır. Yani, 5434 e tabi olanlar açısından, emeklilikte ek gösterge ile makam tazminatına hak kazanılmasında aranılan en az 6 ay ve en az 2 yıllık sürelerin hesaplanmasında, yarı zamanlı çalışmaya bağlı olarak bu sürelerde yarım olarak dikkate alınacaktır.



Kapsam;



Kapsama girecek görevler, ünvanlar vb. gibi durumlar çıkarılacak usul ve esaslarda daha belirgin hale gelecektir.