Üç Kamu Bankasının Yeni Yönetim Kurulları Belli Oldu

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın bugün yapılan genel kurullarında 2024 yılı faaliyet raporları ibra edilirken, kar dağıtım tabloları onaylandı ve çalışanlara yapılacak temettü ödemeleri görüşüldü.

Çakar, Üstünsalih ve Arslan ile yola devam



Ziraat Bankası'nda Mart 2021'den bu yana görevde olan Genel Müdür Alpaslan Çakar, VakıfBank'ta 2019'dan bu yana görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih ve Halkbank'ta 2017 yılından beri genel müdürlük görevini sürdüren Osman Arslan ve ile yola devam kararı alındı.

Ziraat Bankası



Ziraat Bankası'nda yönetim kuruluna Burhaneddin Tanyeri, Veysi Kaynak, Alpaslan Çakar, Fazlı Kılıç, Serdar Kılıç, Serruh Kaleli, Abdullah Erdem Cantimur ve Fatih Aydoğan seçildi.

Denetim kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve Yakup Tekin getirildi.

Vakıfbank



Vakıftbank'ta Mustafa Saydam'ın yönetim kurulu başkanı, Cemil Ragıp Ertem'in yönetim kurulu başkan vekili, Abdi Serdar Üstünsalih'in genel müdür olarak görevine devam etmesine karar verildiği bildirildi.

Yönetim kurulu üyesi olarak A grubunu temsilen, Mustafa Saydam, Abdi Serdar Üstünsalih'e görev verilirken, Vedat Demiröz'ün ise bağımsız üye olarak göreve başlamasına karar verildi.

Vedat Demiröz, Şubat 2025 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmakta olup, gerçekleştirilen olağan genel kurulda bağımsız üye olarak seçildi.

B grubunu temsilen, Adnan Ertem, C grubunu temsilen Haydar Kemal Kurt ile Şahin Uğur, D grubunu temsilen Halil Çelik ve E grubunu temsilen ise Cemil Ragıp Ertem ile Sadık Yakut seçildi.

Halkbank



Halkbank'ın genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Genel kurulda alınan karar doğrultusunda, yönetim kurulu Recep Süleyman Özdil, Mevlüt Uysal, Osman Arslan, Şeref Aksaç, Meltem Taylan Aydın, Mihrimah Belma Sekmen, Maksut Serim, Ebubekir Şahin ve Sezai Uçarmak'tan oluşmaya devam edecek.