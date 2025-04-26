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DMM, Sazlıdere Barajı ile ilgili iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'daki Sazlıdere Barajı ile ilgili 2022'de alınan karar üzerinden yapılan "İstanbul'da su krizine neden olabileceği" yorumlarının, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 00:02, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 00:03
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DMM, Sazlıdere Barajı ile ilgili iddiaları yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'daki Sazlıdere Barajı ile ilgili 2022'de alınan bir karar hakkında çeşitli manipülasyon kampanyalarının yürütüldüğü, bu kararla İstanbul'da "su krizi yaşanacağı" algısının oluşturulmaya çalışıldığının belirlendiği kaydedildi.

İstanbul'un su kaynakları ve su tüketimine ilişkin verilerin, Kanal İstanbul Projesi'nin veya dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edilen 24 bin sosyal konut projesinin, "İstanbul'u susuzluğa mahkum edeceği" yönündeki iddiaları çürüttüğü belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Karar tarihleri dikkate alındığında, projeler kapsamındaki çalışmaların 'herhangi birinin tutukluluğu' ile ilgisinin olmadığı da açıkça görülmektedir. 2024 verilerine göre İstanbul'un yıllık su tüketimi yaklaşık 1 milyar 162 milyon metreküptür. Sazlıdere Barajı'nın mevcut verimi ise yılda 51 milyon metreküptür. Kanal İstanbul Projesi devreye girdiğinde, Sazlıdere Barajı'nı besleyen kaynakların yüzde 61'i Kanal içinde kalacak, ancak kalan yüzde 39'luk kısmı korunacaktır.

Kanal İstanbul Projesi ile Sazlıdere Barajı'nın proje içinde kalan kısmında su kaybının İstanbul geneline etkisi yüzde 3 seviyesindedir. İstanbul iline sadece yılbaşından itibaren verilen su miktarı 338 milyon metreküptür. 212 milyon metreküpü Melen Regülatöründen, 75 milyon metreküpü ise Yeşilçay Regülatöründen olmak üzere DSİ tarafından inşa edilen regülatörler vasıtasıyla İstanbul'a toplamda 287 milyon metreküp su verilmiştir."

İstanbul barajlarının mevcut doluluk oranının yüzde 82,10 düzeyinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünce, gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik olarak Avrupa yakasında ilave su kaynağı ve depolama tesisleri oluşturma amacıyla çeşitli projeler üzerinde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

"Verilerden de anlaşılacağı üzere, Sazlıdere Barajı ile ilgili alınan kararın, 'İstanbul'da bir su krizine neden olabileceğine' yönelik yorumlar, kamuoyunu manipüle etmeye yöneliktir." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öte yandan Sazlıdere Barajı ile ilgili karar, yakın tarihte verilmiş bir karar değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının katkıları ile bir işbirliği protokolü hazırlanmış ve bu protokol kapsamında, 'Sazlıdere Barajı'nın içme suyu rezervinden çıkartılması' hususu ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, 15 Eylül 2022'de Sazlıdere Barajı'nın içme suyu maksadı kaldırılmıştır."

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