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Turgut Altınok'tan Mesut Özarslan'a Tepki: Bizim Eserleri Tekrar Açıyor

Keçiören eski Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'li Mesut Özarslan yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Altınok, kendi dönemlerinde yapılan projelerin yeni hizmet gibi sunulduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 00:09, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 00:13
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Turgut Altınok'tan Mesut Özarslan'a Tepki: Bizim Eserleri Tekrar Açıyor

31 Mart seçimlerinin ardından Keçiören Belediye Başkanlığı görevini devreden Turgut Altınok, mevcut yönetimin "bizim eserlerimizi kendi yapmış gibi açtığını" öne sürdü. Altınok ayrıca yeni yönetimin ilçedeki hizmetleri durdurduğunu ve halkın aklıyla oynandığını ifade etti.

"Keçiören'e çivi çakmadılar, hazırı açıyorlar"

Turgut Altınok paylaşımında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın kendi dönemlerinde tamamlanan mahalle konakları, spor tesisleri ve parkların açılışını yaptığını belirterek, "Keçiören'e bir çivi çakmayıp mevcut hizmetleri durduran yönetim, milletin aklıyla dalga geçiyor" dedi.

"Satılan, kapatılan tesislerin hesabını verin"

Altınok, açıklamasında Estergon Kalesi, Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Teleferik ve Deniz Dünyası gibi önemli projelerin kapatıldığını ya da satılığa çıkarıldığını vurguladı. "Ücretsiz olan halı sahalar paralı oldu, düğün ve nişan salonları kapatıldı, otoparklar özelleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Borç bahanesine sığınmayın, binlerce personel aldınız"

Altınok, mevcut yönetimin sürekli borç bahanesi arkasına sığındığını belirterek, "Madem kaynak yok, binlerce yeni personel niye aldınız? Sayısı belli olmayan danışmanlar ne iş yapıyor?" sorularını yöneltti.

"Takdir milletimizin"

Açıklamasının sonunda Altınok, "Bugün açılışını yaptığınız her eser, Keçiören halkının da bildiği gibi bizim dönemimizde yapıldı. Takdir milletimizin" diyerek sözlerini tamamladı.

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