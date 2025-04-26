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Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı

Ankara'da yasa dışı bir eylem sırasında gözaltına alınan bir kişinin görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Valilik, görüntülerle ilgili iddialara yanıt verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 07:30, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 08:59
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Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı

Ankara Valiliği, kentte yasa dışı bir eyleme yönelik gözaltı işlemi sırasında "kadın göstericinin vücudunun bir kısmının görüldüğü" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 21.00 sıralarında Çankaya ilçesi Konur Sokak'ta yasa dışı eylem yapan 300 kişilik grubun, polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayarak yürüyüşe geçmeleri ve polise karşı mukavemet etmeleri üzerine gruba müdahale edildiği belirtildi.

Olayla ilgili 9'u kadın, 21'i erkek olmak üzere toplam 30 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı basın ve sosyal medya organlarında, 'erkek polis memurlarının sözde kadın bir şahsı gözaltına aldıkları sırada vücudunun bir kısmının görüldüğü' görsellerin yer aldığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yapılan görüntü incelemelerinde ve çalışmalarda, gözaltına alınan şahsın 1998 doğumlu M.B. isimli erkek şahıs olduğu, eylem sırasında yüzünü kırmızı kaşkol ile kapattığı, şahsın üzerinde kot pantolon, deri ceket ve tişört olduğu tespit edilmiştir. Ancak gözaltı işlemi sırasında ilgili şahsın polise direnmesi sebebiyle ortaya çıkan görüntülerinde kadın iç giyimi kullandığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, daha önce de yasa dışı toplumsal eylemlere karışan söz konusu kişinin, müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık etmesi nedeniyle devam eden davaları bulunduğu, 2020 yılında yasa dışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı aktarıldı. Ankara Valiliği, kamuoyunun hassasiyetinin istismar edilerek, kasıtlı olarak yayılan bilgilere itibar edilmemesini istedi.

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