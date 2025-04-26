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Terörün bitmesini istemeyenler devrede

"Terörsüz Türkiye" için adımlar sıklaşırken, kaostan beslenen, silahlı çatışma isteyenlerin yeniden devreye girdiği belirtildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 07:58, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 08:03
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Terörün bitmesini istemeyenler devrede

Askeri kaynaklar, sürecin çok kritik ve dinamik olduğuna dikkat çekerken, Irak'ın kuzeyinde TSK'nın yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son yaşanan "drone" saldırısının, terörün bitmesini istemeyen aktörlerin örgütü halen modern silahlarla desteklediklerini gösterdiğini kaydetti.

Teröristlere Teknolojik Destek ve Sürecin Manipülasyonu

PKK'nın silah bırakmasını istemeyenlerin, süreci manipüle etmek için teröristlere teknolojik destek sağlamaya çalıştığını belirten güvenlik kaynakları, taciz saldırılarının bir tane olmadığına, ateşkes ilan edilmesine rağmen hala yer yer devam ettiğine işaret ediyor.

PKK'nın Destekçileri ve Son Çırpınışları

PKK'nın birden fazla sahibinin olduğuna vurgu yapan kaynaklar, bu saldırıların terör örgütü ve destekçilerinin son çırpınışı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin Terörle Mücadeledeki Tavizsiz Şartları

Terörün bitmesi için örgütün feshedilmesini isteyen Türkiye, bu noktada ortaya koyduğu üç şarttan taviz vermeyecek.

  • Bunlardan ilki şartsız fesih,
  • ikincisi silahların teslim edilmesi
  • üçüncüsü ise teslim olma.

Terör örgütünün sözde yöneticilerinin dağda, mağaralarda yalnız bıraktığı teröristlere ulaşmaya çalışan TSK'nın, teslim olmaları için uyarıda bulunduğu, yapılan çağrılar sonrasında PKK'dan kaçışların arttığı belirtildi.YEŞİM ERASLAN

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